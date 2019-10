p>INTER BORUSSIA DORTMUND FAVRE / Dopo Antonio Cont e, è toccato anche a, allenatore del, parlare in conferenza stampa alla vigilia della delicata sfida di Champions League in programma domani sera a San Siro contro l'. Tutte le news di calciomercato e non solo: Clicca Qui

Ecco le sue parole: ''Conte ha detto che non è una finale ed è giusto, può succedere ancora di tutto nel nostro girone. Loro sono forti, hanno giocato benissimo contro la Juve e pure col Sassuolo. Li abbiamo visti, conosciamo i loro punti di forza e di debolezza''.

Assenze importanti: ''Reus non sarà dei nostri, aveva già un’infezione nei giorni scorsi e oggi non se l’è sentita di venire qua con noi. Burki? Ancora non sappiamo se potremo contare su di lui, vedremo dopo la rifinitura. Ieri stava meglio ma ancora non abbiamo certezze in merito. Sancho invece è di nuovo con noi, dopo la multa dell’ultimo fine settimana''.