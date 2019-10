CHAMPIONS LEAGUE SALISBURGO NAPOLI ANCELOTTI / Carlo Ancelotti ha preso la parola alla vigilia della sfida di Champions League contro il Salisburgo, terza gara del girone completato da Liverpool e Genk. Il tecnico del Napoli ha presentato la sfida nella consueta conferenza stampa: "Il Salisburgo ha iniziato bene la stagione, ha cambiato tanti calciatore mantenendo un gioco fatto di intensità. Ci giochiamo molto. Hanno dimostrato di potersi giocare la qualificazione, quindi queste due gare sono molto importanti. Domani voglio vedere una squadra coraggiosa che mette tutto quello che ha. Sappiamo che si giocherà con molta intensità e serviranno coraggio, idee e voglia di comandare la partita. Il loro attacco è pericoloso, hanno giocatori con caratteristiche differenti che si combinano bene insieme. Tutti hanno ottime qualità".

LOZANO - "Sta bene, ha preso una botta in nazionale ma si è allenato già il giorno dopo. Ha dovuto smaltire il fuso orario ma ora sta bene.

Domani darà il suo contributo".

MILIK - "Milik avrà spazio. Quando è stato bene ha sempre avuto spazio, mentre quando è stato male meno. So già se giocherà dal primo minuto ma non ve lo dico, ma potrebbe. Sono felice quando sto in questo mondo, è la mia passione da quando ho 10 anni nonostante l'ambiente non mi entusiasmi sempre. Ma ci sono sempre il campo, le partite da fare e tutte queste cose che ritengo interessanti. Si affrontano due squadre che giocano con intensità, i cambi possono essere fondamentali. So che siete interessati ai primi 11, non credo ci saranno grosse novità".

"Cercare attraverso il gioco di determinare la prestazione, il come vogliamo come vada la partita. Vogliamo una partita da giocare con coraggio e personalità. Il Napoli vince se mette in mostra tutte le sue qualità. Vincere fuori casa sarebbe di fondamentale importanza per il girone. Se fossi certo che nella partita di domani giocheremo nell'area di rigore del Salisburgo, Llorente avrebbe dei vantaggi. La scelta dipende anche dalla partita che potrebbe venire fuori. Nella gara di domani ci servono attaccanti bravi".