Calcio, giocatori infortunati: cosa significa

CALCIO INFORTUNATI / Mai come nel calcio del terzo millennio, in cui l'intensità la fa da padrona, sono fondamentali brillantezza e condizione fisica per arrivare fino in fondo nel corso di una stagione. Tutte le squadre devono gestire con attenzione i vari momenti dell'annata, ricorrendo dove del caso al turnover, per non sovraccaricare i giocatori e non costringerli a sforzi prolungati che possano causare problemi fisici. La gestione del parco giocatori in buona salute è un aspetto fondamentale di questo sport.

Calcio, definizione di infortunati

Quando un giocatore accusa un problema fisico di qualche tipo e si rende indisponibile per una o più partite, si definisce infortunato. Numerosi i tipi di infortuni cui può essere soggetto un calciatore. Piuttosto frequenti gli infortuni di tipo muscolare, che vanno dai semplici affaticamenti a, nei casi più gravi, stiramenti, lesioni e strappi, che possono portare a stop più o meno lunghi.

Particolarmente delicata la gestione dei legamenti, con un aumento, negli ultimi anni, di infortuni al, uno degli infortuni più seri per un calciatore, che costringe a lunghi periodi di inattività, di diversi mesi. Nei casi più gravi, costringendo il calciatore stesso a saltare, di fatto, un'intera stagione, anche se la medicina sportiva, nel trattare questo tipo di infortunio, ha fatto molti passi avanti. Altra patologia piuttosto comune per i calciatori è quella della, vale a dire il sovraccarico muscolare nella zona bassa dell'addome, a ridosso di quella pelvica, come frutto di una costante sollecitazione degli arti inferiori. Patologia fastidiosa e con tempi di recupero sempre difficilmente stimabili, a seconda della situazione. Meno frequenti che in passato, ma sempre possibili, gli stop causati da, per i quali lo stop può essere ugualmente di alcuni mesi. Serie A, gli infortunati