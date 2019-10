p>CALCIOMERCATO MERTENS CALLEJON NAPOLI / In casacontinuano a tenere banco i casi legati al futuro di Driese José Maria le parole rilasciate qualche giorno fa dal presidente De Laurentiis non hanno di certo stemperato la tensione , con i due giocatori in scadenza di contratto nel 2020 che potrebbero salutare a fine anno. Tutte le news di calciomercato e non solo: Clicca Qui

Entrambi hanno ricevuto importanti offerte dalla Cina e da Rafa Benitez, il numero uno azzurro non è disposto a pareggiarle nonostante il ruolo centrale occupato da Mertens e Callejon nello scacchiere tattico di Ancelotti. Secondo quanto riportato da 'La Gazzetta dello Sport', il Napoli attende ancora una risposta dai due giocatori ma al momento c'è distanza tra domanda e offerta. Callejon guadagna 3 milioni di euro a stagione e ne ha chiesti 4 per i prossimi tre anni. Mertens, invece, ha uno stipendio di 4 milioni all'anno e ne vorrebbe 5 per il prossimo triennio.