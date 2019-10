CALCIOMERCATO INTER LAZARO TORINO / Tra infortuni e brutte prestazioni, la stagione di Valentino Lazaro stenta a decollare. Anche contro il Sassuolo, l'esterno austriaco non ha manifestato segnali di ripresa e dopo il suo ingresso in campo, l'Inter ha iniziato a soffrire il ritorno prepotente dei neroverdi.

Arrivato in nerazzurro per circa 22-23 milioni di euro, l'ex Hertha Berlino non ha sin qui giustificato le cifre spese dal club milanese che potrebbe anche valutare una cessione in prestito durante il mercato di gennaio, che potete seguire CLICCANDO QUI

Il 23enne di Graz ha molto mercato in Germania, dove ha ben impressionato nelle due precedenti stagioni, collezionando 57 presenze in Bundesliga, impreziosite da 5 gol e 12 assist. La dirigenza nerazzurra, tuttavia, preferirebbe vedere il calciatore all'opera in Serie A per consentirgli di adattarsi meglio al calcio italiano. Genoa e Torino già in passato avevano effettuato sondaggi per il giocatore e potrebbero rappresentare la soluzione ideale, anche se non si può ancora parlare di opzioni concrete o trattative ufficiali.