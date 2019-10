Calciomercato, da Sorga a Shkurin: nuovi Piatek dall'Est

CALCIOMERCATO PIATEK SORGA SHKURIN - La scorsa estate Piatek è sbarcato in Serie A da perfetto sconosciuto, reduce da una grande stagione nella Serie B polacca. Nuovi bomber dall'Est sperano di seguire le orme del centravanti polacco.

In particolare si stanno mettendo in mostra da un lato Erik, 20enne centravanti estone che sta conducendo ilal titolo con i suoi 28 gol in 32 presenze ed è il capocannoniere del torneo con più del doppio dei centri rispetto al secondo. Inoltre ha già esordito e già segnato con la Nazionale maggiore. Dall'altro c'è invece Ilia, anche lui attaccante classe 1999, ma di nazionalità bielorussa, che nonostante il suosia in lotta per non retrocedere, è in vetta alla classifica marcatori con 14 gol in 22 partite.