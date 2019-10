CALCIOMERCATO NAPOLI ANCELOTTI REAL ZIDANE POCHETTINO ALLEGRI / La stagione è iniziata da poco ma sono diversi gli allenatori già in bilico e quelli che presto o tardi potrebbero tornare in carreggiata. Le big in difficoltà iniziano a pensare ad eventuali sostituti ed altre provano a guardarsi intorno per ripartire con un nuovo progetto a partire dalla prossima stagione. La panchina più rovente attualmente è senza dubbio quella di Zinedine Zidane soprattutto dopo l'inatteso KO del Real Madrid col Maiorca. In tal senso il francese è obbligato a vincere la prossima sfida di Champions League anche perchè l'ennesimo passo falso potrebbe portare Florentino Perez a propendere in modo decisivo verso l'esonero. In caso di disastro i 'Blancos' potrebbero puntare sul grande ritorno di Josè Mourinho, candidato numero uno, o in alternativa sullo sfondo all'ex Juve Massimiliano Allegri. Il tecnico livornese è però da tempo accostato anche ad una suggestiva ipotesi britannica con il Manchester United in prima fila in caso di addio a Solskjaer che non sta raccogliendo i risultati sperati.

L'allenatore pluricampione d'Italia sarebbe tra i primissimi sul taccuino dei 'Red Devils' e potrebbe portare con se anche alcuni calciatori bianconeri come Mandzukic ed Emre Can.

Calciomercato, Ancelotti non sicuro del posto: i possibili sostituti

In Italia Juventus ed Inter sembrano al sicuro con Sarri e Conte, mentre non è da escludere una clamorosa separazione tra il Napoli e Carlo Ancelotti. Il rapporto con De Laurentiis è sempre più teso e l'addio anticipato non è del tutto utopico. Oltre alle idee De Zerbi e Simone Inzaghi, in casa azzurra potrebbe farsi largo in caso di divorzio anche Luciano Spalletti, ancora senza squadra dopo l'esonero dall'Inter ed avvicinato dal Milan con prepotenza prima della virata decisiva su Stefano Pioli. Lo stesso neo allenatore rossonero dovrà guadagnarsi la riconferma in panchina anche per la prossima stagione risollevando il 'Diavolo'.

Chiude il quadro dei big a rischio Mauricio Pochettino, che ha iniziato malissimo la stagione dopo la storica finale di Champions dello scorso anno. Lontanissimo il suo Tottenham da quello visto una manciata di mesi fa e sempre più probabile un divorzio probabilmente a fine anno più che a stagione in corso vista la volontà degli 'Spurs' di non cambiare adesso.