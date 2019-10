Serie A, tutti gli infortunati: infermeria piena per la Roma

SERIE A INFORTUNATI / Campionato di Serie A che ha mandato in archivio l'ottava giornata. Nuovo tour de force, adesso, con tre turni, dalla 9a all'11a giornata, in una settimana. Gli impegni si susseguono per tutte le squadre, gli allenatori devono necessariamente gestire le energie, ma soprattutto fare attenzione alle condizioni fisiche dei propri giocatori. Non sono mancati, infatti, in quest'avvio di stagione, gli infortunati. Prima o dopo, un po' tutti hanno dovuto fare i conti con l'infermeria piena. Vediamo dunque la tabella degli infortunati, squadra per squadra.

Serie A, infortunati: da Chiellini a Sanchez e Kalinic

Più tartassata, senza dubbio, la Roma, che ha già dovuto fronteggiare numerosi problemi fisici, anche gravi.

ATALANTA

Duvan Zapata (adduttori), rientro previsto a metà novembre

BOLOGNA

Dijks (contusione al piede), rientro non specificato; Destro (contusione al ginocchio), rientro previsto a metà novembre; Medel (bicipite femorale), rientro previsto a metà novembre; Tomiyasu (bicipite femorale), rientro previsto a fine novembre.

BRESCIA

Torregrossa (infortunio alla coscia), rientro non specificato; Martella (affaticamento muscolare), rientro non specificato; Tremolada (infortunio alla spalla), rientro non specificato

CAGLIARI

Cragno (infortunio alla spalla), rientro previsto a gennaio; Pavoletti (rottura del crociato), rientro previsto ad aprile; Lykogiannis (irritazione al tendine d'achille), rientro non specificato; Cacciatore (affaticamento muscolare), rientro non specificato; Mattiello (affaticamento muscolare), rientro non specificato; Deiola (contusione al piede), rientro non specificato.

FIORENTINA

Terzic (infortunio al naso), rientro non specificato.

GENOA

Sturaro (rottura del crociato), rientro non specificato; Criscito (infortunio muscolare alla coscia), rientro per metà novembre; Favilli (bicipite femorale), rientro non specificato.

INTER

Sensi (infortunio agli adduttori), rientro non specificato; Sanchez (tendine peroneo), rientro previsto a gennaio; D'Ambrosio (frattura del dito del piede), rientro a fine novembre.

JUVENTUS

Perin (infortunio alla spalla), rientro a fine novembre; Chiellini (rottura del crociato), rientro previsto a marzo; De Sciglio (bicipite femorale), rientro non specificato; Douglas Costa (infortunio muscolare), rientro non specificato; Ramsey (adduttori), rientro non specificato.

LAZIO

Proto (lesione al polso), rientro non specificato; Berisha (infortunio muscolare), rientro non specificato.

LECCE

Imbula (infortunio alla coscia), rientro non specificato.

MILAN

Bonaventura (infortunio alla coscia), rientro non specificato.

NAPOLI

Mario Rui (affaticamento muscolare), rientro non specificato; Hysaj (frattura parcellare dello sterno), rientro non specificato; Maksimovic (bicipite femorale), rientro non specificato.

PARMA

Inglese (distorsione alla caviglia), rientro non specificato; Bruno Alves (bicipite femorale), rientro non specificato; Laurini (infortunio alla spalla), rientro non specificato.

ROMA

Under (bicipite femorale), rientro a fine ottobre; Lorenzo Pellegrini (frattura del metatarso), rientro previsto a dicembre; Mkhitaryan (adduttori), rientro a fine ottobre; Zappacosta (rottura del crociato), rientro a marzo; Diawara (menisco), rientro a metà novembre; Kalinic (frattura alla testa del perone), rientro a fine dicembre; Cristante (lesione agli adduttori), rientro a gennaio.

SAMPDORIA

Seculin (polpaccio), rientro non specificato.

SASSUOLO

Rogerio (menisco), rientro a novembre; Pegolo (frattura del dito), rientro non specificato; Chiriches (bicipite femorale), rientro non specificato; Bourabia (problema muscolare), rientro non specificato; Ferrari (stiramento alla coscia), rientro non specificato; Mazzitelli (stiramento alla coscia), rientro non specificato.

SPAL

Jankovic (affaticamento muscolare), rientro non specificato; Di Francesco (stiramento alla coscia), rientro non specificato; D'Alessandro (rottura del crociato), rientro ad aprile; Fares (rottura del crociato), rientro a gennaio.

TORINO

Berenguer (distorsione alla caviglia), rientro non specificato.

UDINESE

Stryger Larsen (problema muscolare), rientro non specificato.

VERONA

Badu (coagulo nel polmone), rientro non specificato; Bessa (adduttori), rientro non specificato; Radunovic (ginocchio), non specificato; Pazzini (adduttori), non specificato.