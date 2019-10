SERIE A GIUDICE SPORTIVO KLUIVERT ROMA MILAN / L'unico squalificato dal Giudice Sportivo dopo l'ottava giornata di Serie A è Justin Kluivert. L'ala olandese della Roma, espulso a Genova contro la Sampdoria, salterà dunque la sfida in programma all'Olimpico contro il Milan. Squalifica di una giornata anche per il tecnico del Lecce, Fabio Liverani, espulso nel corso della sfida contro il Milan. Per lui anche un'ammenda di 10mila euro.

Ammenda invece di 5mila euro e due giornate di squalifica per Robertodel. Il Giudice Sportivo ha poi disposto accertamenti supplementari da parte della Procura Federale in merito al caso legato a Ronaldo