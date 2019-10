SALISBURGO NAPOLI CONFERENZA MARSCH / Jesse Marsch avverte il Napoli di Carlo Ancelotti. Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della terza partita della fase a gironi di Champions League, l'allenatore del Salisburgo ha dichiarato: "Siamo una squadra giovane e che gioca senza paura. Lo abbiamo già dimostrato contro il Liverpool.

Domani dovremo essere coraggiosi, non penso al pari ma ad acquisire un vantaggio in vista del ritorno a Napoli. Il vantaggio di essere una squadra giovane è non avere paura quando si va in campo: vogliamo essere protagonisti".

Sul confronto con Ancelotti: "Non ne faccio una questione di Ancelotti o Klopp contro di me, per me la cosa importante è che la squadra si trovi pronta ad affrontare questo tipo di sfide. Certo, ho seguito Ancelotti al Real Madrid, al Bayern Monaco o al Milan, ma la cosa più importante è che ci concentriamo sulla nostra squadra. Il Napoli ha tanti attaccanti forti, ma ci sono altri giocatori come Llorente o Milik che sono più alti, vedremo in base a chi giocherà. In ogni caso dovremo difendere bene, pressare bene ed impedire gli attacchi sugli esterni. Sarà importante essere disciplinati in campo".