NAPOLI MILAN ANCELOTTI / "Il rapporto con la Champions League per me è speciale. Il primo ricordo che ho risale al 1984: mi infortunai ma con la Roma raggiungemmo la finale. Del trionfo di Barcellona contro la Steaua Bucerest nel 1989 ricordo tutto". Così Carlo Ancelotti, intervistato dal sito ufficiale dell'Uefa, ha parlato dei suoi trionfi passati in Champions League, ma anche di quelli che saranno gli impegni alla guida del Napoli. "Ricordo anche le difficoltà nella finale di Vienna contro il Benfica nel 1990. Sono memorie vive.

Si tratta della competizione più importante e affascinante al mondo". Ancelotti si è soffermato anche sui trionfi da allenatore: "La vittoria di Manchester nel 2003 contro laresta la più bella. Con ilho vinto un'altra coppa e poi ho vinto la 'decima' con il, ma la prima volta ha sempre un sapore speciale. Inoltre quel giorno scesero in campo due squadre italiane, quando il nostro calcio era ai massimi livelli". Su cosa rappresenta la Champions per il Napoli: "Il club non ha mai ottenuto grandi risultati in questa manifestazione nella sua storia, quindi per noi rappresenta una verifica. Un test per cercare di fare sempre meglio".