Calciomercato, Gosens: "L'Atalanta sa qual è il mio sogno"

CALCIOMERCATO ATALANTA GOSENS - "L'Atalanta sa che il mio sogno è quello di giocare in Bundesliga". Pensieri e parole di Robin Gosens, 25enne esterno sinistro tedesco che sta vivendo una grande stagione in nerazzurro, condita da 3 gol e 2 assist vincenti in Serie A.

Intervistato dall'emittente teutonica 'Sport 1', l'ex Heracles è tornato a parlare della sua voglia di tornare in patria. "Andare alloè un obiettivo anche per avvicinarmi alla mia famiglia: sono cresciuto a 50 kilometri da Gelsenkirchen e ho ancora tanti amici lì. Ma se l'Atalanta non vuole cedermi, ovviamente io resto volentieri".