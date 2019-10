CALCIOMERCATO JUVENTUS BENTANCUR SUAREZ BARCELLONA - Non solo operazioni in uscita, con Ivan Rakitic in uscita e sempre nel mirino di Inter e Juventus per gennaio. In casa Barcellona si pensa anche ad innesti importanti e può contare sull'apporto di un giocatore presente in rosa, un veterano dei catalani. Stando, infatti, a quanto riportato da 'Don Balon', il club spagnolo starebbe continuando a monitorare la situazione relativa a Rodrigo Bentancur.

Il 22enne centrocampista sarebbe un obiettivo già in vista della sessione mercato di gennaio e il connazionale Luisrappresenterebbe uno sponsor d'eccezione. L'exha racimolato appena 203 minuti in questa prima parte di stagione agli ordini di Maurizio, chiuso dai vari, e potrebbe decidere di lasciare ladopo due anni e mezzo: la valutazione del suo cartellino si aggirerebbe sui 35 milioni di euro, una cifra abbordabile per la società presieduta da Josep