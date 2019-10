Inter-Borussia Dortmund, ruolo Lazaro: siparietto Conte-giornalista

INTER BORUSSIA DORTMUND CONTE LAZARO / Simpatico siparietto durante la conferenza stampa pre Inter-Borussia Dortmund di Antonio Conte.

Interpellato sulle difficoltà dinel suo centrocampo a cinque, l'allenatore nerazzurro ha risposto così al giornalista: "Lazaro da esterno alto in un 3-4-2-1? Ti ringrazio del consiglio, darò anche a te consigli su qualche pezzo da scrivere (ride, ndr)". Il tecnico ha poi chiarito: "È stato acquistato come esterno in un 3-5-2, visto che ci ha giocato più volte anche nell'. Dobbiamo avere pazienza e fiducia in lui, noi la abbiamo e la chiedo anche a voi". Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo