INFORTUNIO CRISTANTE / Arrivano aggiornamenti importanti sul grave infortunio subìto da Bryan Cristante contro la Sampdoria.

Il centrocampista giallorosso ha riportato il distacco del tendine dell'adduttore e dovrà rimanere ai box per circa tre mesi. Volato ieri in Finlandia, il calciatore è stato visitato dai dottori. Per i prossimi 10 giorni si sottoporrà a una terapia specifica, in seguito una risonanza dirà se proseguire con lo stesso protocollo o se procedere con l'intervento chirurgico.