Inter-Borussia Dortmund, Brozovic: "Cambiate tante cose"

INTER BORUSSIA DORTMUND BROZOVIC - Accanto ad Antonio Conte nella conferenza stampa della vigilia della sfida della terza giornata di Champions League contro il Borussia Dortmund c'è il centrocampista croato Marcelo Brozovic, il quale ha risposto anzitutto alla domanda se questa è l'Inter più forte nella quale ha giocato: "Dopo 3-4 anni che sono qui sono arrivati tanti giocatori con esperienza, ma ancora abbiamo tanto da lavorare. Ci aspetta una partita importante davanti ai nostri tifosi e vogliamo vincere.

Assenza? Non cambia tanto per me, io devo fare le mie cose e poi aiutare tutti i compagni. Sicuramente lui è importante per noi e senza di lui è più difficile giocare, ma dobbiamo sopperire alle assenze. Qualche stagione fa ero vicino all'addio? Ero più giovane, sono cambiate tante cose: sono diventato anche papà e vedo le cose diversamente. Ho lavorato anche da solo e ora siamo qua. E' arrivato anche il mister con le idee chiare su quello che vuole da me e mi trovo benissimo. Posso migliorare la fase difensiva, devo stare più attento come mi dice il mister. Devo fare schermo e guardarmi intorno restando sempre concentrato. Mi piace giocare la palla sempre e stare vicino ai compagni per farmi dare il pallone".