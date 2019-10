CALCIOMERCATO CLASSIFICA AGENTI BARNETT MENDES RAIOLA / È Jonathan Barnett l'agente sportivo più potente del mondo nel 2019. 'Forbes' ha stilato la classifica dei procuratori più influenti dell'anno solare, con l'inglese, titolare dell'agenzia 'Stellar Group' che ha sotto contratto tra gli altri Szczesny, Bale e Saul, che ha negoziato 1,3 miliardi di dollari di contratti e trasferimenti, con commissioni di circa 128 milioni di dollari.

Al secondo posto c'è Scott, attivo nel mondo del baseball, con 2,4 miliardi di contratti e 118,8 milioni in commissioni. Chiude il podio il più noto Jorge, procuratore di, che attraverso la sua agenzia 'Gestigute' ha incassato commissioni per 118 milioni di dollari e gestito 1,2 miliardi tra contratti e trasferimenti. Si piazza invece al quinto posto l'agente italiano Mino, coinvolto in affari per 703 milioni di dollari che gli hanno fruttato commissioni per 70,3 milioni. Il primo procuratore italiano è Alessandro, 26esimo in classifica con 28,5 milioni di commissioni per affari complessivi da 284,8 milioni di dollari.