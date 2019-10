DIRETTA ROMA BORUSSIA MOENCHENGLADBACH / Falcidiata dagli infortuni e reduce da tre pareggi consecutivi tra Europa League e campionato, la Roma affronta il Borussia Moenchengladbach per la terza giornata del Gruppo J. Primi in classifica con 4 punti, i giallorossi sono in piena emergenza ma cercano punti decisivi per avvicinarsi alla qualificazione ai sedicesimi di finale. I tedeschi, dal canto loro, hanno raccolto appena un punto nelle prime due giornate e raggiungere la vittoria è quasi obbligatorio.

Calciomercato.it vi offre la sfida dell'Olimpico in tempo reale.

FORMAZIONI UFFICIALI ROMA-BORUSSIA MOENCHENGLADBACH

ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez; Spinazzola, Fazio, Smalling, Kolarov; Mancini, Veretout; Kluivert, Pastore, Zaniolo; Dzeko.

BORUSSIA MOENCHENGLADBACH (4-3-1-2): Sommer; Lainer, Jantschke, Elvedi, Bensebaini; Kramer, Zakaria, Neuhaus; Herrmann; Embolo, Thuram.

CLASSIFICA GRUPPO J: Roma e Wolfsberger 4; Borussia e Basaksehir 1.