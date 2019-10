CALCIOMERCATO JUVENTUS ATLETICO MADRID FERGUSON / Undici gare da titolare e prestazioni decisamente soprendenti. Nathan Ferguson è uno dei nuovi gioiellini che militano nella Championship inglese. Il difensore centrale classe 2000 sta disputando prestazioni più che positive e il suo rendimento non è passato inosservato alle grandi d'Europa.

Il giovane difensore centrale inglese, in grado di giocare anche come terzino destro, è una delle nuove promesse del calcio britannico. E il club bianconero sarebbe particolarmente vigile sui progressi del ragazzo in forza al West Bromwich Albion. A far concorrenza alla Juventus ci sarebbe l'Atletico Madrid, con Diego Simeone che sarebbe rimasto favorevolmente impressionato dalle qualità del millennial. Ferguson però piace anche in patria, in particolare a Crystal Palace e Tottenham.