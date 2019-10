DIRETTA CHAMPIONS INTER BORUSSIA DORTMUND / Vincere e convincere. Non ha altra scelta Antonio Conte per continuare a coltivare le ambizioni di Champions League. Dopo il pareggio contro lo Slavia Praga e la sconfitta in casa del Barcellona, Inter-Borussia Dortmund assume quasi i contorni di ultima spiaggia. Senza gli infortunati D'Amboriso, Sensi e Sanchez, i nerazzurri affronteranno una squadra priva di due pedine fondamentali come Alcacer e Reus.

Fermi a un punto nel Gruppo F, in caso di vittoria Handanovic e compagni raggiungerebbero a quota 4 proprio i gialloneri. Calciomercato.it seguirà la partita del Meazza in tempo reale.

FORMAZIONI UFFICIALI INTER-BORUSSIA DORTMUND

INTER (3-5-2): Handanovic; Godin, de Vrij, Skriniar; Candreva, Gagliardini, Brozovic, Barella, Asamoah; Lautaro, Lukaku. All. Conte

BORUSSIA DORTMUND (4-4-2): Bürki; Akanji, Weigl, Hummels, Schulz; Hakimi, Witsel, Delaney, Hazard; Sancho, Brandt. All. Favre

CLASSIFICA GRUPPO F: Barcellona e Borussia Dortmund 4; Inter e Slavia Praga 1.