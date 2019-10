MANCHESTER CITY-ATALANTA DIRETTA CHAMPIONS LEAGUE LIVE CRONACA TEMPO REALE GUARDIOLA GASPERINI GRUPPO C - Dopo il pareggio subito in rimonta in campionato contro la Lazio, da 0-3 a 3-3, l'Atalanta sfida il Manchester City per la terza giornata del gruppo C della Champions League.

I padroni di casa di Pepguidano il girone a punteggio a pieno dopo avere battuto Shakhtar Donetsk e Dinamo Zagabria; di contro, i nerazzurri di Gian Pierosono desolatamente all'ultimo posto con zero punti conquistati. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dell'Etihad Stadium.

FORMAZIONI MANCHESTER CITY-ATALANTA

MANCHESTER CITY (4-3-3): Ederson; Walker, Fernandinho, Rodri, Mendy; Foden, Gundogan, De Bruyne; Mahrez, Aguero, Sterling.

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Masiello, Djimsiti; Castagne, Freuler, de Roon, Gosens; Gomez, Malinovskyi; Ilicic.

CLASSIFICA GRUPPO C: Manchester City punti 6, Dinamo Zagabria 4, Shakhtar Donetsk 4, Atalanta 0