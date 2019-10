CALCIOMERCATO JUVENTUS INTER RAKITIC / Ivan Rakitic continua ad essere trattato, ormai, quasi come un esubero dal Barcellona e il suo destino sembra essere segnato. Come anticipato da Calciomercato.it, il club catalano avrebbe dato il suo ok alla cessione del centrocampista, nel mirino di Inter e Juventus già a gennaio nel caso in cui la sua situazione dovesse restare quella attuale, con un minutaggio limitatissimo (finora, appena 197' in stagione) e un ruolo ormai da comprimario.

L'idea dell'ex Siviglia era quella di restare al Camp Nou, ma ora non vede l'ora di cambiare aria e rimettersi in gioco: l'edizione odierna del quotidiano iberico 'Sport', conferma l'interesse dei club italiani (menzionando anche il), oltre a quello di. Il calciatore vedrebbe di buon grado sia l'approdo in Serie A che quello in Francia e il suo entourage ha già avviato i contatti per il trasferimento a stagione in corso.

