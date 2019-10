JUVENTUS-LOKOMOTIV DIRETTA CHAMPIONS LEAGUE LIVE CRONACA TEMPO REALE GRUPPO D SARRI RONALDO JOAO MARIO - Dopo la vittoria ottenuta, non senza difficoltà, contro il Bologna in campionato, Juventus-Lokomotiv Mosca è la sfida valida per la terza giornata del gruppo D della Champions League.

La squadra di Maurizionel turno precedente ha battuto tra le mura amiche il; di contro, i moscoviti di Jurije dell'ex Inter, sono stati sconfitti a domicilio dall'Atletico Madrid. Calciomercato.it seguirà in tempo reale il match dell'Allianz Stadium di Torino.

FORMAZIONI JUVENTUS-LOKOMOTIV

JUVENTUS (4-3-1-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, de Ligt, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Matuidi; Bentancur; Dybala, Cristiano Ronaldo

LOKOMOTIV MOSCA (4-1-4-1): Guilherme; Ignatijev, Höwedes, Corluka, Idowu; Murilo; Al. Miranchuk, Barinov, Krychowiak, Joao Mario; Eder.

CLASSIFICA GRUPPO D: Atletico Madrid 7 punti; Juventus 4, Lokomotiv Mosca 3; Bayer Leverkusen 0