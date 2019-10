ATLETICO MADRID-BAYER LEVERKUSEN DIRETTA CHAMPIONS LEAGUE LIVE SIMEONE - Si torna in campo anche per la Champions League, dopo gli impegni nei rispettivi campionati.

Per ilapre la terza giornata la sfida Atletico Madrid-Bayer Leverkusen : gli uomini di Diego Pablonel turno precedente hanno battuto a Mosca la Lokomotiv per 2-0. Di contro, la squadra teutonica guidata in panchina da Peterè stata sconfitta dalla Juventus con un sonoro 3-0 all'Allianz Stadium. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match del 'Wanda Metropolitano'.

CLASSIFICA GRUPPO D: Juventus e Atletico Madrid 4 punti; Lokomotiv Mosca 3; Bayer Leverkusen 0