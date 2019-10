CALCIOMERCATO CATANIA LUCARELLI / Dopo neanche due anni Cristiano Lucarelli torna alla guida del Catania: il club siciliano ha ufficializzato l'accordo con l'ex attaccante. Nel comunicato si legge: "Il Calcio Catania comunica di aver affidato l’incarico di responsabile tecnico della prima squadra all’allenatore Cristiano Lucarelli, nato a Livorno il 4 ottobre 1975.

Il tecnico toscano, che guiderà nuovamente i rossazzurri dopo l’esperienza vissuta nella stagione 2017/18, potrà contare sull’apporto dell’allenatore in seconda Richiard Vanigli e del collaboratore tecnico Alessandro. Lucarelli dirigerà la seduta odierna e domani sera sarà in panchina in occasione della gara contro il Bisceglie". Lucarelli prende il posto dell'esonerato: il Catania è attualmente nono in classifica nel Girone C della Serie C.