Barcellona-Real Madrid, club furiosi sulla data: le ultime

BARCELLONA REAL MADRID CLASICO / Barcellona e Real Madrid sono ancora in attesa di conoscere la data del Clasico che era inizialmente previsto per questo sabato. Su Calciomercato.it abbiamo analizzato nei giorni scorsi lo spinoso caso che potrebbe portare a una vera e propria battaglia tra Liga e federazione spagnola, ma oggi anche gli stessi club sono infuriati proprio con la RFEF.

Secondo quanto riportato da 'AS', le due società non accettano che la federazione non abbia ancora sciolto il nodo della data nonostante avesse dato loro solo 48 ore per trovarne una, prevedendo inizialmente di ufficializzare il tutto entro lunedì. Il Comité de Competicion non si è ancora espresso a causa dei dissidi con la Liga di Tebas (che, a sua volta, non ha intenzione di accettare il 18 dicembre ,indicato dalle squadre) e, a quanto pare, no lo farà nemmeno oggi. Il caso continua a tenere sulle spine blancos, azulgrana e tutto il calcio spagnolo, che a causa dei disordini di questi giorni inancora non sa quando si disputerà una delle sue gare più importanti.

