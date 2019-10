CALCIOMERCATO NAPOLI IBRAHIMOVIC ANCELOTTI / Sabato sera dopo il successo contro il Verona, Carlo Ancelotti ha scherzato sull'interesse per Ibrahimovic ("Lo chiamo stasera"): come raccontato da Calciomercato.it, il Napoli nicchia sull'ipotesi Ibra, pur essendoci interesse reciproco.

Ora dagli Stati Uniti arriva la risposta dell'attaccante svedese, accostato anche a, protagonista di un siparietto con un giornalista americano che gli chiedeva proprio della telefonata di Ancelotti: "Mi chiamano tutti - la risposta con il sorrido del calciatore, in scadenza di contratto con i-. Anche tu vuoi il mio numero? Così mi puoi chiamare anche tu".

Ultimissime sul futuro di Ibrahimovic: CLICCA QUI

Ibrahimovic sarà libero dopo il prossimo 31 dicembre, ultimo giorno del contratto con il club americano: potrebbe quindi arrivare in Serie A a parametro zero e in un'intervista recente non ha nascosto la sua voglia di cimentarsi nuovamente con il nostro campionato.