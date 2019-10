TOTTENHAM POCHETTINO ESONERO / Non si nasconde Mauricio Pochettino: sa che i deludenti risultati del Tottenham potrebbero portare la società ad esonerarlo. Lo ammette in conferenza stampa rispondendo alle domande sul momento no degli Spurs: "Se non miglioriamo le nostre prestazioni e i nostri risultati, quale sarà il risultato? È sempre lo stesso nel calcio - la sua risposta con riferimento proprio al suo esonero - . Capisco il business, ho 47 anni. Perché non ho i capelli bianchi? Perché non do attenzione a tutto questo, mi concentro solo sul fatto che dobbiamo migliorare le nostre prestazioni.

Se non giochi come le persone si aspettano, è normale: il calcio significa vincere sempre oggi, quello che hai fatto ieri non conta. I manager e gli allenatori devono sempre vincere: oggi e domani".

Per la panchina degli 'Spurs', attesi in Champions dalla sfida contro la Stella Rossa, si è fatto anche il nome di Massimiliano Allegri, in ballo anche per la guida di Real Madrid e Manchester United.