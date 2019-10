Bayern Monaco, Rummenigge rimanda la decisione su Coutinho

BAYERN MONACO COUTINHO / Due gol e quattro assist per Philippe Coutinho che si sta rilanciando al BayernMonaco dove ha già colpito per le sue qualità in campo e fuori.

Lo ha sottolineato l'Ad Karl-Heinz, che si è detto positivamente impressionato dall'attitudine del brasiliano che non si atteggia da stella ma si mette a disposizione del club. Anche per questo i rumours sul riscatto dala fine stagione cominciano ad aumentare in Germania. Ma Rummenigge, per il momento, frena e al quotidiano 'Kicker' dice: "Sul riscatto decideremo quando sarà il momento, non ora". Servono 120 milioni di euro secondo gli accordi stabiliti in estate.