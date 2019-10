EVRA JUVENTUS MANCHESTER UNITED / Patrice Evra, ex calciatore della Juventus, è tornato sulla sua esperienza in bianconero su 'Sky Sports', in Inghilterra. Il francese ha elogiato lo stile di lavoro degli juventini: "Al Manchester United ho vinto tantissimo, ma non ho paura di dire che mi sentivo in vacanza rispetto alla Juventus. Il modo in cui lavorano i bianconeri, gli allenamenti... A volte siamo stati in albergo anche due giorni prima della partita. Per me è stato un orgoglio, una delle sfide più difficili della mia carriera.

Hai un giorno libero al mese, ti controllano, ti obbligano a mangiare con loro. Ho imaprato tanto, anche a livello tattico". Per Evra, il 'pugno duro' della Vecchia Signora è una scelta giusta: "Ho visto giocatori vomitare e finire la sessione d'allenamenti: il loro stile è ottimo per i giovani. Ci sono giocatori che dicono che in Italia giocare sia facile. Credo che lì non riuscirebbero nemmeno ad allenarsi: per me fu uno shock".

