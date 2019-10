PALLONE D'ORO 2019 ESCLUSI / Ieri è stata ufficializzata la lista dei 30 candidati al Pallone d'Oro con tre calciatori della Serie A in lotta: Cristiano Ronaldo, con Messi e van Dijk favorito per la vittoria finale, è accompagnato dal compagno di squadra de Ligt e dal difensore del Napoli Koulibaly.

Nell'elenco dei nominati mancano nomi eccellenti, partendo dal detentore del trofeo: Lukanel 2019 non ha ripetuto la grande annata fatta lo scorso anno, quando accompagnò il successo in Champions a quello Mondiale.

Stagione deludente per lui come per un altro calciatore che negli ultimi anni spesso è stato in lotta per il riconoscimento: Neymar ha lottato con gli infortuni nello scorso anno, giocando poco e non sempre fornendo prestazioni di livello. Fuori dai trenta il brasiliano così come, un po' a sorpresa, Kane: per l'inglese la finale di Champions non è stata sufficienza, colpa dei due infortuni che lo hanno tenuto a lungo dai box. Tra gli esclusi anche Pogba che paga la pessima stagione dello United. Questi i cinque esclusi eccellenti ai quali si potrebbero poi aggiungere altri calciatori di livello internazionale, da Courtois a SergioRamos, passando per Cavani e Suarez.