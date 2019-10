CALCIOMERCATO NAPOLI TERZINO SINISTRO / Seconda gara con emergenza a sinistra per il Napoli: dopo il Verona, anche contro il Salisburgo Ancelotti sarà costretto a dirottare Di Lorenzo sull'out mancino o a impiegare Luperto come terzino. Una situazione dovuta ai problemi fisici accusati da Mario Rui (affaticamento muscolare per lui) e alla scarsa forma di Ghoulam. L'algerino in particolare sembra non riuscire a mettersi alle spalle il lungo stop per infortunio e tornare alle prestazioni pre-operazioni. Un problema non di poco conto, considerato che Ancelotti gli ha concesso appena 300 minuti con solo 2 apparizioni da titolare e nessuna presenza in Champions.

Se dovessero continuare così le cose, non è da escludere un intervento a gennaio per garantire in rosa un'alternativa a Mario Rui, magari con Ghoulam dato in prestito per accumulare minuti e provare a rientrare in forma.

Potrebbe così tornare di moda il nome di Grimaldo del Benfica, anche se il terzino portoghese richiederebbe un investimento economico importante non usuale per De Laurentiis a gennaio. Occhio anche ad un altro esterno che in passato è stato accostato al Napoli: Aaron Martin che si sta ben comportando in Bundesliga con il Magonza. Dalla Francia, spesso terra di acquisti per i partenopei, un nome interessante è quello di Domagojj Bradaric, 19 anni, terzino del Lille.