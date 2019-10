Calciomercato Atalanta, l'insidia Chelsea è concreta su Malinovskyi

CALCIOMERCATO ATALANTA MALINOVSKYI / In 9 presenze tra campionato e Champions League, Ruslan Malinovskyi ha già conquistato l'Atalanta e le attenzioni del mercato internazionale. Prelevato in estate dal Genk per circa 13 milioni di euro, il centrocampista croato si è imposto subito in nerazzurro rientrando stabilmente nelle rotazioni del tecnico Gasperini.

Ancora a secco di gol e assist, il suo rendimento comunque non è passato inosservato anche a livello europeo, come testimoniano le belle parole spese nei suoi confronti dall'ex centrocampista Claude Makelele , che ora lavora nel settore giovanile del Chelsea. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mercato CLICCA QUI

Un'investitura da interpretare anche in ottica mercato, scrive il britannico 'Daily Star'. In casa Chelsea starebbero attentanemente valutando l'ucraino classe '93 e il manager Frank Lampard lo avrebbe inserito nella propria lista dei possibili rinforzi per la prossima estate, quando per i 'Blues' terminerà il blocco del mercato.