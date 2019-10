INTER BORUSSIA DORTMUND REUS/ Attraverso il suo profilo Twitter, il Borussia Dortmund ha reso noti gli assenti in vista della trasferta di San Siro contro l'Inter di Antonio Conte.

Oltre a Paco, che lavorava a parte già da diversi giorni, anche Marconon sarà uno dei protagonisti della sfida valevole per la terza giornata della fase a gironi di Champions League.

Assenza pesante per Favre, tecnico del club della Ruhr, che dovrà fare a meno di un'altra delle sue stelle in un match fondamentale per la qualificazione agli ottavi di finale.