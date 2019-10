Calciomercato, Lallana come Ramsey: Serie A opzione a parametro zero

CALCIOMERCATO MILAN LAZIO LALLANA / Il gol segnato nel big match contro il Manchester United non cambia i piani del club. Adam Lallana, arrivato nel 2014 dal Southampton, è ai titoli di coda col Liverpool che secondo 'The Athletic' avrebbe deciso di lasciarlo partire a fine stagione quando scadrà il suo contratto, nel quale comunque esiste un'opzione che consente ai 'Reds' di prolungarlo per un'altra stagione.

Opzione che la società non sarebbe intenzionata ad esercitare, allo stato attuale delle cose, visto che il centrocampista inglese non rientra nel progetto tecnico di Klopp che lo ha impiegato per soli 29', spalmati tra l'altro su 4 presenze, in questo inizio di Premier League. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mercato CLICCA QUI

Sul giocatore, segnalano in Inghilterra, ci sono già molti club interessati. Il trasferimento in Italia, sulle orme di Aaron Ramsey che la scorsa estate ha lasciato la Premier a zero per sbarcare in Serie A, è un'opzione da monitorare secondo il 'Daily Star', visto anche il recente accostamento a Milan e Lazio.