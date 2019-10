CALCIOMERCATO INTER POLITANO LAZARO/ Nelle ultime uscite in casa Inter è emerso un problema dal punto di vista della rosa: le riserve non riescono a garantire prestazioni di livello quantomeno vicino a quello raggiunto dai titolari. Stando a quanto riportato dal 'Corriere dello Sport', Matteo Politano e Valentino Lazaro non sono ancora riusciti a graffiare per vari motivi.

Il primo sta finora giocando in un ruolo che non è il suo, ovvero quello della punta, mentre l'austriaco è reduce da un infortunio che ne ha rallentato l'inserimento, senza tralasciare il nome di, apparso un po' indietro. Ecco perché, nel calciomercato di gennaio, servirebbe un rinforzo almeno a centrocampo per tentare l'affondo finale al campionato. Per le ultime notizie sulla Serie A---> clicca qui!