CALCIOMERCATO GENOA THIAGO MOTTA / Il pesante ko per 5-1 subito in casa del Parma è stato dunque decisivo per la panchina di Aurelio Andreazzoli che, confermato durante la sosta, oggi sarà esonerato dalla guida del Genoa.

Questione di ore per l'annuncio di Thiago, che ha raggiunto l'accordo con la società rossoblu dopo l'incontro decisivo con il presidente Preziosi

L'ex centrocampista, scrive 'La Gazzetta dello Sport', firmerà stamattina il contratto che lo legherà al 'Grifone' fino a giugno e poi guiderà il suo primo allenamento. Thiago sarà in panchina con una deroga ed in attesa di completare il master a Coverciano sarà accompagnato da un tecnico in possesso del patentino Uefa Pro, che secondo la 'Rosea' dovrebbe essere l'allenatore della Primavera Luca Chiappino.