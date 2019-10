CALCIOMERCATO INTER LAUTARO MARTINEZ/ Stando a quanto riportato dal 'Corriere dello Sport', gli scout ed emissari dei grandi club d'Europa avrebbero messo nel mirino Lautaro Martinez, centravanti dell'Inter di Antonio Conte. Proprio con il tecnico leccese, l'ex Racing di Avellaneda si sta distinguendo e mettendo in mostra con gol e giocate da urlo che ne hanno fatto un obiettivo di calciomercato soprattutto del Barcellona.

La clausola rescissoria fissata sui 111 milioni di euro e la titolarità nell'Argentina sarebbero due punti a favore dei grandi club, in grado di spendere cifre del genere soprattutto se, leader come Messi danno il loro benestare all'arrivo del Toro, visto da molti come il nuovo Aguero. L'Inter però vuole tenere Lautaro e, nei prossimi mesi, cercherà di togliere la clausola rescissoria del giocatore con un rinnovo del contratto che lo blinderebbe in caso di offensive in particolare dalla Spagna.