JUVENTUS LOKOMOTIV CHAMPIONS LEAGUE/ Torna la Champions League dopo la pausa con la Juventus di Maurizio Sarri che, stasera alle 21, sfiderà la Lokomotiv Mosca nel match valevole per la terza giornata della fase a gironi. La probabile formazione dei bianconeri dovrebbe vedere il rientrante Szczesny in porta, nonostante il super intervento nel finale contro il Bologna di Gigi Buffon. In difesa, classica linea e quattro con: Cuadrado, Bonucci, de Ligt e Alex Sandro.

A centrocampo, occhio a Rodrigoal posto dicosì come, che prenderà ancora il posto di, out per problemi fisici. In attacco, con Ronaldo, solito ballottaggio argentino fra, con il Pipita un po' più avanti nelle gerarchie. Per le ultime notizie sulla Serie A---> clicca qui!

Juventus (4-3-1-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, de Ligt, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi; Higuain, Cristiano Ronaldo. All.: Sarri

Lokomotiv Mosca (4-5-1): Guilherme; Ignatyev, Howedes, Corluka, Rybus; Zhemaletdinov, Barinov, Cerqueira, Krychowiak, Joao Mario; Smolov. All: Semin