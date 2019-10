CALCIOMERCATO INTER LAZARO DARMIAN / Dopo la prestazione da horror contro il Sassuolo che ha messo in bilico un risultato che sembrava già acquisito, in casa Inter ci si interroga su Valentino Lazaro, l'esterno austriaco arrivato in estate dall'Hertha Berlino per 21 milioni di euro. Frenato durante la preparazione da un infortunio, l'ex Hertha fin qui non ha convinto trovando spazio solo contro lo Slavia Praga senza incidere e domenica dunque a Reggio Emilia incidendo sì, ma in maniera decisamente negativa.

Non è giusto parlare di 'caso', anche se le prime voci su un possibile ritorno in prestito in Germania, poi smentite dall'agente, sono cominciate a circolare. Clicca qui per restare aggiornato.

La dirigenza interista è convinta della bontà dell'investimento e punta su di lui, ma se da qui a Natale non dovesse imporsi il Ds Ausilio e l'Ad Marotta starebbero già tenendo d'occhio quello che sulla carta dovrebbe andare a prendere proprio il suo posto. Si tratta di Matteo Darmian, tornato in Italia dal Manchester United sbarcando a Parma dopo che l'Inter lo aveva seguito a lungo. La pista non è mai tramontata grazie anche ai rapporti ottimi tra gli emiliani e i nerazzurri che tengono d'occhio l'esterno italiano classe '89 pronti ad entrare in scena per una 'soluzione salvagente'.