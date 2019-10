BRESCIA FIORENTINA SOTTIL / Riccardo Sottil, subentrato nel secondo tempo di Brescia-Fiorentina, ha commentato lo 0-0 esterno della squadra viola ai microfoni di 'Sky Sport': "Potevo entrare prima, ma sono decisioni del mister. Quando vengo chiamato in causa do sempre il massimo e oggi sono soddisfatto.

Il Brescia è una squadra ostica in casa e l'ha dimostrato anche stasera, noi siamo stati un po' sfortunati, potevamo trovare anche il gol negli ultimi minuti".

Sul suo momento: "Sto vivendo un bel momento, Montella ci insegna tante cose e noi attaccanti gli rubiamo il mestiere. Inoltre il mister mi sta provando a tutta fascia da un mesetto e mi sto adattando. Continuo a lavorare per metterlo in difficoltà nelle scelte e dimostrare le mie qualità. Tutti vogliamo giocare. Ribery? È un punto di riferimento nello spogliatoio. È come se avesse vent’anni, scherza sempre con noi giovani ma ci dà tanti consigli e noi lo ascoltiamo imbambolati".