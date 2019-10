BRESCIA FIORENTINA MONTELLA / Battuta d'arresto per la Fiorentina di Montella dopo tre vittorie consecutive. Intervistato ai microfoni di 'Sky Sport', l'allenatore viola ha commentato così il match del 'Rigamonti': "Intanto voglio salutare e mandare un carissimo in bocca al lupo a Dessena, so che è un guerriero e so che ce la farà anche questa volta a tornare forte come adesso. È stata la partita che mi aspettavo, difficile. Abbiamo sofferto un po' all’inizio, ma non abbiamo concesso niente.

non ha dovuto mai intervenire e poi ci abbiamo provato più del Brescia. La squadra ha giocato con ordine e in maniera solida, questo è un campo difficile, qui ha sofferto anche lae sono soddisfatto della partita della squadra. Dobbiamo crescere di volta in volta, oggi abbiamo sfiorato il gol nel finale e non è arrivato solo per una deviazione sfortunata di? Il suo ingresso è stato importante e ha creato occasioni pericolose. L'avevamo preparata così, ancheha giocato bene oggi,poteva fare di più poi ho schierato Sottil in un ruolo non suo e ha fatto comunque bene. È un esterno offensivo e fargli giocare tutta la partita a tutta fascia sarebbe stato complicato a livello fisico. Non posso che essere contento della prestazione".