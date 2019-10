SERIE A BRESCIA FIORENTINA / È 0-0 tra Brescia e Fiorentina nel 'Monday Night' dell'ottava giornata di Serie A. Padroni di casa subito pericolosi in avvio e in vantaggio con Ayé, ma la sala Var richiama Calvarese al monitor per un fallo di mano a centrocampo di Tonali ed il gol viene annullato. Nel secondo tempo Corini si gioca anche la carta Balotelli: l'attaccante sfiora la rete di testa sugli sviluppi di un calcio d'angolo ma non riesce a regalare i tre punti ai suoi.

Piuttosto sottotono invece l'attacco viola, mai davvero pericoloso dalle parti di. Si arresta così a tre la striscia di vittorie consecutive della squadra di, che sale a quota 12 punti in classifica al pari di Lazio e Parma.

BRESCIA-FIORENTINA 0-0

CLASSIFICA SERIE A: Juventus 22 punti; Inter 21; Atalanta 17; Napoli 16; Cagliari 14; Roma 13; Lazio, Fiorentina e Parma 12; Torino, Udinese e Milan 10; Bologna e Verona 9; Lecce e Brescia* 7; Sassuolo* e Spal 6; Genoa 5; Sampdoria 4

*una partita in meno