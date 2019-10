JUVENTUS LOKOMOTIV MOSCA / Solito 'duello' tutto albiceleste tra Higuain e Dybala in casa Juventus alla vigilia della sfida di Champions League contro la Lokomotiv Mosca. Il 'Pipita' è al momento in leggerissimo vantaggio sul connazionale per affiancare Cristiano Ronaldo, anche se Sarri scioglierà gli ultimi dubbi dopo la riunione tecnica a ridosso del match dell''Allianz Stadium'. Una novità potrebbe esserci a centrocampo, con Bentancur che insidia Khedira per una maglia dal primo minuto. Conferma per Bernardeschi sulla trequarti, visto anche il forfait di Ramsey.

Oltre al gallese, ancora out

Nella formazione ospite Semin recupera Krychowiak in mediana e Smolov nel reparto offensivo, con quest'ultimo non al meglio della condizione e in ballottaggio con Eder per guidare l'attacco dei russi. Al fianco di Corluka in difesa ci sarà l'ex Howedes, mentre sulla corsia mancina a centrocampo agirà un'altra vecchia conoscenza della Serie A come Joao Mario, accasatosi la scorsa estate in prestito con diritto di riscatto dall'Inter alla Lokomotiv.

Juventus-Lokomotiv Mosca, le probabili formazioni:

Juventus (4-3-1-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, de Ligt, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi; Higuain, Cristiano Ronaldo. All.: Sarri

Lokomotiv Mosca (4-5-1): Guilherme; Ignatyev, Howedes, Corluka, Rybus; Zhemaletdinov, Barinov, Cerqueira, Krychowiak, Joao Mario; Smolov. All: Semin