BRESCIA FIORENTINA TONALI INTER JUVENTUS/ Sandro Tonali, centrocampista classe 2000 del Brescia, ha impressionato tutti in quest'inizio di stagione in Serie A. Il salto dal campionato cadetto non si è fatto sentire per il giovane giocatore delle Rondinelle che, già dalla scorsa stagione, era entrato nel mirino di Inter, Juventus e Milan.

Stando a quanto riportato da 'Nicolò Schira', giornalista sportivo, attraverso il suo profilo Twitter, al Rigamonti stasera, in occasione della sfida fra Brescia e Fiorentina, ci sarebbero anche gli scout di PSG e Manchester City, proprio per il gioiellino Tonali. Una brutta notizia per le società italiane che dovrebbero far fronte ad una pesante concorrenza.