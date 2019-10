BRESCIA FIORENTINA VOTI PRIMO TEMPO/ Partita terminata a reti bianche tra Corini e Montella, nonostante delle buone trame offensive e le occasioni registrate da ambedue le parti. Buone le prestazioni di Tonali e Castrovillari che hanno illuminato il gioco di entrambe le squadre. Giornata negativa di Romulo e Dalbert.

BRESCIA

Joronen 6 – Bene sia nelle uscite alte sia in quelle basse.

Sabelli 6,5 - Molto attento quanto Dalbert attacca, lasciando poco spazio all’ex Inter. Cresce nel secondo tempo, dando un maggior supporto in fase offensiva.

Cistana 6 – Bravo nel gioco aereo, prova sempre a giocare d’anticipo sull’avversario.

Chancellor 6,5 – Utilizza spesso il suo possente fisico per contrastare gli attaccanti della Fiorentina, effettuando anche delle buone chiusure.

Mateju 6 - Presta molta attenzione alla fase difensiva, non consentendo a Lirola di andare facilmente al cross.

Bisoli 6,5 – Sostanza e qualità: è un punto di riferimento per Sabelli, ma anche un scelta quando il Brescia si distende in attacco.

Tonali 7 – Visione di gioco, tecnica sopraffina, e un’esperienza nella gestione dei tempi che è insolita per un giocatore così giovane e alla prima stagione in Serie A.

Dessena 6 – Corre tanto, raddoppia e lotta come un leone: è il punto di equilibrio del centrocampo bresciano. Dal 57’ Spalek 6 – Nonostante entra a freddo, riesce comunque a fare una buona prestazione, facendo bene soprattutto in fase propositiva.

Rômulo 5,5 – Dopo un primo tempo discreto, soprattutto in fase di non possesso palla, nei secondi 45’ fa ben poco per rendersi pericoloso. Dal 79’ Zmrhal – s.v.

Donnarumma 6,5 – Tanto sacrificio, impegno e generosità, cerca sempre il compagno migliore posto per andare al tiro. Dal 46’ Balotelli 5,5 – Impegno, corsa, un colpo di testa ma da lui ci si aspetta qualcosa di più.

Aye 6,5 – Con la sua velocità e la sua vivacità, tiene sempre in costante apprensione la difesa della Fiorentina.

All. Corini 6 – Gioca bene il suo Brescia, mettendo spesso in difficoltà la Fiorentina ma la poca precisione sotto porta gli consente di conquistare un solo punto.

FIORENTINA

Dragowski 6 – Sempre molto attento sui cross del Brescia. Preciso nei disimpegni con i piedi.

Milenkovic 6 - Bene nel gioco aereo, va però in difficoltà nell’uno contro uno.

Pezzella 6 – Guida bene la difesa.

Sceglie spesso i giusti tempi d’intervento, andando ad arginare gli attaccanti del Brescia.

Cáceres 6 – Discreta gara dell’ex Lazio che, prova a limitare la vivacità di Aye con l’esperienza.

Pulgar 6 – Buona prova dell’ex Bologna che prova spesso ad allargare il gioco sugli esterni.

Badelj 6 – Funge da schermo davanti alla difesa, provando a limitare le sortite offensive del Brescia.

Castrovilli 7 – Tecnica e visione di gioco: due aspetti che esaltano le sue giocate, rendendosi fondamentale per la Fiorentina in fase di costruzione.

Lirola 6 – Partita semplice ma non perfetta per l’ex Sassuolo che, se da un lato fa bene la fase di non possesso palla, dall’altro manca qualcosa quando è chiamato a costruire. Dal 79’ Sottil 6 – Anche se solo per pochi minuti, mette in mostra tutte le sue qualità tecniche e fisiche.

Dalbert 5,5 – Corre come un treno su tutta la fascia sinistra ma senza incidere, come ci si aspetta, in fase di possesso palla.

Chiesa 5,5 – Tanta corsa, dribbling e spirito d’iniziativa, ma dimostra di essere poco cinico sotto porta. Dal 68’ Vlahovic 5,5 – Fa ben poco per rendersi pericoloso.

Ribéry 5,5 – Dopo un primo tempo discreto, fatto di sacrificio e lotta, scompare pian piano nel secondo tempo. Dall’88’ Boateng – s.v.

All. Montella 6 – La sua Fiorentina ci prova, giocando il suo calcio ma la poca lucidità sotto porta non gli consente di conquistare la quarta vittoria di fila.

Arbitro: Calvarese 6 – Discreta prestazione per il direttore di gara della sezione di Teramo, che sanziona con l’ammonizione i falli più cattivi. Giusto non convalidare il gol di Aye al 4’ per fallo di mano di Tonali ad inizio azione.

TABELLINO

BRESCIA-FIORENTINA 0-0

Brescia (4-3-1-2): Joronen, Sabelli, Cistana, Chancellor, Mateju, Bisoli (57’ Spalek), Tonali, Dessena, Rômulo (79’ Zmrhal), Donnarumma (46’ Balotelli), Aye. A disposizione: Alfonso, Semprini, Gastaldellom Morosini, Matri. All. Corini

Fiorentina (3-5-2): Dragowski, Milenkovic, Pezzella, Cáceres, Pulgar, Badelj, Castrovilli, Lirola (79’ Sottil), Dalbert, Chiesa (68’ Vlahovic), Ribéry (88’ Boateng). A disposizione: Terracciano, Ranieri, Ceccherini, Venuti, Benassi, Cristóforo, Zurkowski, Pedro, Ghezzal. All. Montella

MARCATORI:

ARBITRO: Gianpaolo Calvarese (Sez. di Teramo)

AMMONITI: 53’ Pulgar (F), 66’ Chiesa (F), 74’ Corini (B), 77’ Ribery (F)

ESPULSI: