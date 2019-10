MANCHESTER CITY ATALANTA DE ROON / Conferenza stampa di vigilia per l'Atalanta in vista della sfida contro il Manchester City. Insieme a Gasperini ha parlato il centrocampista Marten de Roon: "Tutto il City è forte. Come ha detto il mister sono i più forti del mondo, ma anche noi abbiamo il nostro valore e vogliamo dimostrare domani che possiamo giocarcela con chiunque. Dobbiamo difendere molto bene, hanno qualità.

Noi però dobbiamo giocare con coraggio e dobbiamo avere la giusta fiducia. Questa gara è un premio per lo scorso anno. C'è tanta voglia di far bene, è un stadio bellissimo. Durante la partita dobbiamo lavorare e fare il massimo. Speriamo di far bene e giocare al top, con questa rosa possiamo far vedere a chiunque che siamo una squadra in crescita e che ha meritato questa partita".

CITY - "Lo scorso anno sono arrivati ai quarti di finale, è tra le favorite. Le pressioni sono diverse rispetto al campionato, rispettiamo la loro forza, ma le giocheremo tutte".