BOLOGNA MIHAJLOVIC / Sabato sera era in panchina a guidare il suo Bologna contro la Juventus, questa mattina Sinisa Mihajlovic ha varcato nuovamente l'ingresso dell'ospedale Sant'Orsola: il tecnico rossoblù è stato nuovamente ricoverato per sottoporsi al terzo ciclo di terapie contro la leucemia.

Non sono noti i tempi di degenza dell'allenatore che è arrivato al terzo ciclo di cure contro la malattia resa pubblica in una conferenza stampa di metà luglio: da quel giorno, Mihajlovic ha trascorso diversi giorni in ospedale alternando le terapie con quattro apparizioni sulla panchina del Bologna in campionato.

