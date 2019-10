REAL MADRID ZIDANE / Zinedine Zidane in bilico: come raccontato da Calciomercato.it, una sconfitta domani contro il Galatasaray potrebbe provocare un ribaltone in casa Real Madrid, con Mourinho e Allegri che attendono. Il tecnico francese ha parlato anche di questo nella conferenza stampa alla vigilia dell'impegno Champions in programma martedì sera a Istanbul: "Mi gioco il posto? Non lo so, non dovete chiederlo a me. Io voglio restare qui sempre.

La situazione la conosciamo, domandate ad altri".

Zidane poi ha continuato: "Sono 25 anni che sono nel calcio, mi piacciono anche i momenti difficili, non tutto può essere bello. Devi resistere e avere personalità. Io sottovalutato? No, ciò che è fatto, è fatto. Il calcio dimentica quello che hai fatto, è così. Per me è lo stesso, conta il presente: il passo è passato. Non posso dire che le voci non mi disturbano, perché mi danno fastidio, ma non posso impedire alla gente di pensare. Devo fare il mio meglio come allenatore e pensare positivo".