Real Madrid, 'blancos' come la Roma: pioggia di infortuni per Zidane

REAL MADRID INFORTUNI ZIDANE ROMA / Non c'è proprio pace per la Roma di Fonseca che ha incrementato il numero già considerevole di infortuni dopo i KO recenti di Kalinic e Cristante. Ancora una volta al tappeto i calciatori giallorossi che raggiungono quota 14 infortuni stagionali, un vero sproposito dopo appena due mesi di campionato. Eppure c'è chi sta peggio in Europa.

In Spagna arranca ildicomplici proprio i problemi derivanti dall'infermeria stracolma. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

Fino ad ora sono addirittura 22 gli infortuni dei 'Blancos' ben distribuiti sulla bellezza di 16 calciatori differenti. Una vera e propria piaga che sta affliggendo anche la corazzata di Zinedine Zidane.